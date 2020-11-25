Генпрокуратура Белоруссии утверждает, что в биоматериалах умершего Бондаренко был алкоголь

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Белоруссии Геннадий Дыско заявил, что, согласно результатам судебной экспертизы, в биологических материалах умершего Романа Бондаренко был обнаружен алкоголь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале генпрокуратуры со ссылкой на заместителя главы ведомства.

"По результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь", - отметил Дыско.

По его словам, опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, сказал генпрокурор, "каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи".

Замглавы генпрокуратуры сообщил, что Генпрокуратура расследует уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки портала tut.by Екатерины Борисевич за разглашение врачебной тайны по признакам части 3 статьи 178 Уголовного кодекса Белоруссии. "Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно - сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и др.", - уточнил Дыско.

Замгенпрокурора также добавил, что "Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны". "Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом к правоохранительным органам и органам государственной власти", - заявил замгенпрокурора Белоруссии.

История вопроса

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются акции протеста несогласных с официальными итогами президентских выборов. В Минске и других городах республики появились целые "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты. 11 ноября в один из таких дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая Площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер. Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. Президент Белоруссии поручил Генпрокуратуре заняться расследованием этого дела.