Кравчук заявил о готовности Украины реализовать договоренности нормандского формата

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина подтверждает свою готовность продолжить последовательную работу для реализации договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также в Минске. Об этом по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

"Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности как таковые - и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов", - отметил Кравчук.

Он также заявил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) состоялась до конца нынешнего года. "Провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации", - подчеркнул Кравчук.

С этой целью, по его словам, украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Контактной группы, на котором предлагается рассмотреть вопросы, касающиеся освобождения удерживаемых лиц, разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения, финализации договоренности о девятнадцати участках разминирования и договоренности о четырех новых участках разведения сил и средств, вопросы обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, а также доступа представителей международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.