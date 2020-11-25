Трамп заявил, что демократы прибегли к махинациям, но все равно проиграли выборы

"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы", - сказал глава американской администрации, выступая по телефону перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания, которые представляют Республиканскую партию. Американский лидер позвонил юристу своего избирательного штаба Дженне Эллис, которая вместе с адвокатом Трампа Руди Джулиани присутствовала на заседании. Она включила громкую связь и все выступление главы Белого дома держала мобильный телефон у своего микрофона.

Утверждения о победе

Американский лидер в очередной раз заявил о своей победе на прошедших выборах. "Это были выборы, на которых мы с легкостью одержали победу. Мы выиграли с большим отрывом. <...> Эти выборы были сфальсифицированы <...> Мы с большим отрывом выиграли все эти колеблющиеся штаты", - считает Трамп. "Эти выборы были сфальсифицированы, и мы не можем этого допустить", - добавил глава государства.

Таким образом, он в очередной раз отказался публично признать, что победу на выборах одержал его соперник - демократ Джозеф Байден.

С точки зрения Трампа, демократы "наводнили рынок", то есть использовали в том числе избирательные бюллетени, являвшиеся недействительными с юридической точки зрения. "Это очень важный момент в истории нашей страны", - убежден американский лидер. На его взгляд, "очень печально", что ситуация после выборов выглядит таким образом. "Они должны поменять результаты [выборов]", - повторил несколько раз во время своего выступления Трамп. - Все, что нам нужно, это чтобы судья внимательно [нас] выслушал".

Он вновь повторил утверждения о масштабных подтасовках и фальсификации бюллетеней, голосовании "мертвых душ". "Это коррупция. Это ужасно", - сказал президент. По его версии, в некоторых штатах было "больше голосов, чем избирателей".

Выборы в США

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января. Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.