Госдепартамент призвал власти Белоруссии освободить задержанных в стране журналистов

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду призвал белорусские власти "уважать свободу СМИ", а также "немедленно и без каких-либо условий" отпустить задержанных в стране журналистов.

"США призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить запугивание и преследование журналистов, они должны немедленно и без каких-либо условий освободить тех, кто был задержан исключительно за выполнение своего профессионального долга", - написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Кейл Браун.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них со значительным отрывом одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

24 ноября Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала, что со дня выборов президента представителей СМИ задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.