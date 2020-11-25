МИД Армении считает резолюцию Сената Франции шагом к решению карабахского вопроса

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Резолюция, принятая в среду Сенатом Франции, является важнейшим шагом на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на самоопределение. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в среду в канале ведомства в Telegram.

"Резолюция, принятая Сенатом Франции, является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - прим. ТАСС) на самоопределение и к справедливому решению арцахского вопроса. Этим решением народ Франции и представляющий его Сенат вновь подтверждают свою непоколебимую приверженность всеобщим цивилизационным ценностям прав человека", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Армении считает, что это решение, подтверждая необходимость возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, намечает пути для устранения тяжелых последствий конфликта.

"Мы считаем особенно важным, чтобы в решении были четко зафиксированы нарушения норм международного права и прав человека со стороны Вооруженных сил Азербайджана, а также экспансионистская политика Турции. Беспристрастная оценка французских законодателей и их осуждение преступной агрессии против народа Арцаха и мирного урегулирования карабахского конфликта открывают путь к долговременному миру в регионе", - отмечается в заявлении.

В среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании НКР. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.