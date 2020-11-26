В ООН заявили, что односторонние санкции наносят странам огромный гуманитарный урон

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Односторонние санкции, принятые в обход СБ ООН, нарушают права человека и мешают борьбе стран с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду спецдокладчик ООН Алена Духан, выступая на созванной по инициативе России, Китая, Сент-Винсента и Гренадин, Нигера и ЮАР неформальной встрече Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций.

"Гуманитарный ущерб от односторонних санкций огромен, - отметила она. - Они затрагивают экономические, социальные и гражданские права, включая право на развитие". Духан указала, что пандемия коронавируса "сделала негативный эффект от односторонних ограничительных мер еще более очевидным".

По ее словам, такие меры нарушают целый ряд базовых прав граждан тех стран, в отношении которых они вводятся. "Одно из них - право на здоровье, ведь у многих из затронутых стран нет достаточных медицинских средств, оборудования и персонала для лечения COVID-19 и других заболеваний", - указала представитель ООН.

Кроме того, "ухудшающаяся в результате санкций экономическая ситуация затрагивает трудовые права граждан и ведет к росту бедности", добавила Духан.

Она напомнила об обнародованном еще в марте призыве генсека ООН отменить односторонние санкции на время пандемии. "Я вновь обращаюсь ко всем странам с призывом полностью прекратить или минимизировать использование односторонних мер, которые не были одобрены Советом Безопасности", - заключила спецдокладчик.

Принявший участие во встрече представитель Евросоюза в ответ заявил, что "все санкции ЕС узконаправленные" и используются против правительств, нарушающих права человека.