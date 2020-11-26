Харрис сообщила, что пока не говорила с Пенсом после выборов

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис после того, как стала избранным вице-президентом США, еще не разговаривала с действующим вице-президентом страны Майклом Пенсом, но готова к консультациям с республиканцами. Об этом она заявила в среду журналистам.

Харрис, слова которой привел телеканал CNN, отметила, что таких контактов "пока не было". Она добавила, что "не может сказать прямо", проводила ли она уже консультации с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом. Харрис заверила, что она и избранный президент США Джозеф Байден готовы взаимодействовать с республиканцами "для решения самых серьезных вопросов".

Байден во вторник в эфире телеканала NBC также отметил, что после выборов пока не говорил с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.