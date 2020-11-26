Законодатели-демократы раскритиковали решение Трампа о помиловании Флинна

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Американские конгрессмены-демократы Адам Шифф (от штата Калифорния) и Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк) в среду раскритиковали решение президента США республиканца Дональда Трампа помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

О помиловании Флинна американский лидер объявил ранее в среду у себя в Twitter.

"Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом на помилование, чтобы вознаграждать [своих] друзей и защищать тех, кто его покрывал. В этот раз он помиловал Майкла Флинна, который лгал, чтобы скрыть свои связи с русскими", - утверждает на своей странице в Twitter Шифф.

В свою очередь Надлер заявил, что помилование Флинна, по его мнению, является "незаслуженным и беспринципным". "Важно сказать о том, почему Трамп помиловал Флинна. Президент Трамп поманил [своего экс-помощника] этим помилованием, чтобы побудить Флинна отступить от своего обещания сотрудничать с федеральными следователями - [речь идет о] сотрудничестве, которое могло раскрыть проступки самого президента. И это сработало. Флинн нарушил сделку, отказался от своего признания [вины], получил поддержку генерального прокурора <...> и теперь получил помилование", - полагает Надлер.

Дело Флинна

В феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.