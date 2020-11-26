CNN: Трамп вскоре встретится в Белом доме с законодателями Пенсильвании

По словам его источников, встреча, как ожидается, состоится в Белом доме в ближайшие часы. Как отмечал ранее телеканал, Трамп планировал пригласить этих законодателей в связи с предпринимаемыми им попытками оспорить итоги выборов. Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что почти 700 тыс. бюллетеней в Пенсильвании должны быть признаны недействительными из-за якобы допущенных на выборах в этом штате нарушений. По словам Трампа, из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) выиграл демократ Джозеф Байден.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.