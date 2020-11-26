Politico: Байден склоняется к выдвижению на пост главы ЦРУ Тома Донилона

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе в президентской гонке в США, в выборе претендента на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) склоняется в пользу кандидатуры Тома Донилона, занимавшего пост помощника главы государства по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Politico.

Другим потенциальным кандидатом на должность директора ЦРУ остается Майкл Морелл. При Обаме он был заместителем руководителя ЦРУ, а также дважды становился и.о. главы этого управления. Но, как отмечает Politico, некоторые однопартийцы Байдена в Сенате Конгресса США выступают против кандидатуры Морелла в связи с тем, что в прошлом он "оправдывал применение пыток" сотрудниками ЦРУ. Днем ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Байден склоняется к тому, чтобы предложить пост директора ЦРУ именно Мореллу.

Кроме Донилона и Морелла, потенциальным кандидатом на место директора ЦРУ может быть и Джей Джонсон, возглавлявший в администрации Обамы Министерство внутренней безопасности США. Однако, по сведениям Politico, его имя также упоминают в числе претендентов на другие посты, в частности, на должность министра обороны и генерального прокурора в новой администрации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Ранее Байден уже объявил о выдвижении кандидатов на ряд ключевых постов в своей администрации. В частности, на должность госсекретаря он предложил своего помощника Энтони Блинкена, а кандидатом на должность директора Нацразведки выдвинута Эврил Хейнс.