Адвокат Флинна заявила, что разбирательство в его отношении давно следовало прекратить

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Разбирательство в отношении бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна изначально было предвзятым, занимавшийся его делом судья руководствовался политическими мотивами. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Fox Business адвокат отставного генерала Сидни Пауэлл, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа помиловать ее клиента.

"Если бы система правосудия функционировала надлежащим образом, нам бы не понадобилось помилование. Но мы, разумеется, признательны президенту Трампу за то, что он помиловал генерала Флинна. Все это продолжалось слишком долго", - сказала Пауэлл. По ее словам, судья, который рассматривал дело Флинна, "превратил все в политическую игру".

"Это одна из самых вопиющих несправедливостей в американской истории, которые мне доводилось видеть", - подчеркнула Пауэлл. "Мы уже прошли тот этап, на котором была доказана невиновность генерала Флинна", - добавила она.

Трамп в среду заявил о том, что помиловал Флинна. Как констатируется в заявлении Белого дома, Министерство юстиции США ранее "заключило, что обвинения против генерала Флинна должны быть сняты".

Дело Флинна

В феврале 2017 года Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.