Глава МИД КНР высоко оценил роль Южной Кореи в укреплении мира в регионе

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Китай и Республика Корея совместно работают над укреплением мира в регионе и развитием экономического сотрудничества. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И перед встречей со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва в Сеуле, куда он прибыл в среду с трехдневным визитом, передает агентство Yonhap.

По его словам, две страны "вносят значимый вклад в поддержание мира в регионе, продвигая региональную экономическую интеграцию и дополняя систему глобального лидерства". Ван И подчеркнул, что двусторонние отношения "демонстрируют прочность и огромную жизненную силу".

"Мой визит в Южную Корею на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции ставит целью продемонстрировать ту важность, которую Пекин придает отношениям с Сеулом, и поддержать его в борьбе с инфекцией", - добавил Ван И. Он высоко оценил помощь, которую оказывала Китаю Республика Корея во время пандемии.

Кан Гён Хва в ответ сказала, что визит Ван И говорит о высоком уровне взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Она отметила, что в ходе переговоров главы МИД планируют "обменяться мнениями относительно дальнейших шагов по реализации двустороннего стратегического партнерства".

Повестка визита

Ранее южнокорейское внешнеполитическое ведомство сообщало, что Ван И в ходе поездки обсудит вопросы активизации двусторонних обменов на высоком уровне, ситуацию на Корейском полуострове и в регионе, глобальные проблемы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В повестку переговоров будут также включены вопросы, касающиеся подготовки к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Республику Корея и организации трехстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита.

Ожидается, что глава китайского МИД встретится также с представителями правительства и правящей партии: бывшим председателем Демократической партии "Тобуро" Ли Хэ Чханом, старшим секретарем президента по внешней политике и национальной безопасности Мун Чжон Ином и председателем парламентского комитета по внешней политике Сон Ён Гилем.

Предыдущий визит главы МИД КНР в Сеул состоялся в декабре 2019 года.