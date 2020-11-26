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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал себя ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе

По словам премьера Армении, кабмину предстоит проанализировать события "и представить народу всю правду"

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя ответственным за сложившуюся ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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"Мы живем в слишком сложное время. Но мы должны пережить эти тяжелые времена, пережить все последствия. Хочу подчеркнуть: как премьер Армении, я беру на себя полную ответственность за сложившуюся [вокруг Нагорного Карабаха] ситуацию. Но я также осознаю, что являюсь ответственным за наше будущее. Для нас абсолютным приоритетом является внешняя и внутренняя стабильность и безопасность", - сказал Пашинян в четверг в ходе заседания правительства.

По словам премьера Армении, кабмину предстоит проанализировать события "и представить народу всю правду".

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Условия мира вызвали в Армении протесты оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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