Послу Украины в Минске вручили ноту протеста

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. МИД Белоруссии вручил ноту украинскому послу в республике, в которой белорусская сторона выразила протест в связи с "непрекращающейся серией антибелорусских акций" в отношении дипломатического представительства на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"26 ноября в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, - говорится в сообщении. - Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине".

В ведомстве добавили, что Минск потребовал обеспечить на надлежащем уровне безопасность белорусской дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. "Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей". В МИД Белоруссии добавили, что Минск ожидает реакции украинской стороны в связи с провокациями в отношении почетного консульства республики во Львове и исходит из того, что "акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".