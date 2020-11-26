Премьер Белоруссии заявил о появлении нового импульса в развитии Союзного государства с РФ

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в развитии Союзного государства с Россией наметилась хорошая динамика.

"У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", - сказал белорусский премьер в четверг, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Его слова передает БелТА.

Белорусский премьер выразил сомнение в том, что в нынешнем году из-за эпидемической ситуации удастся провести очередное заседание союзного Совета министров. "Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание", - сказал Головченко. "Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы", - добавил премьер.

Он также предложил Рапоте рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году.

Рапота сообщил о планируемом до конца нынешнего года заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства. "Действительно, Группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим", - заявил госсекретарь Союзного государства.