Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседателей Минской группы ОБСЕ

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации. Об этом говорится в принятом в четверг заявлении законодательного органа в ответ на резолюцию французского Сената, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха.

"Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы", - говорится в документе, за который проголосовало большинство членов парламента.

В заявлении также содержатся предложения "пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджаном и Францией", а также "глубоко проанализировать экономические связи между двумя странами и принять соответствующие меры".

В ходе обсуждений на заседании Милли меджлиса в четверг принятой Сенатом Франции резолюции ряд депутатов также выступил с предложениями отозвать посла Азербайджана в Париже для консультаций, прервать все отношения с верхней палатой французского парламента.

В минувшую среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.

В свою очередь МИД Азербайджана расценил принятие этой резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы.