Посольство США в Минске обеспокоено ситуацией с журналистами в Белоруссии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Посольство США в Белоруссии выразило обеспокоенность ситуацией с белорусскими и иностранными журналистами в республике.

"Соединенные Штаты очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов, - говорится в заявлении американского диппредставительства, размещенном на сайте в четверг. - Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ".

В заявлении отмечается, что представители СМИ не должны подвергаться " угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов". В дипмиссии призвали белорусские власти "защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свободу собраний, слова и прессы".

24 ноября Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что со дня выборов президента 9 августа журналистов задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.