Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг в Минске на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Белорусский лидер отметил, что "надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации" отношений Минска и Москвы и подчеркнул готовность к этому.

По словам Лукашенко, ведется много разговоров о вариантах развития отношений Белоруссии и России, о том, какими будут эти отношения. "Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут - не по воле Беларуси - в своем собственном доме или в квартире", - сказал он. Политик подчеркнул, что хотелось бы "иметь не просто добрососедские отношения", а "очень близкие братские отношения" с РФ.

Лукашенко отметил, что ничего нового не сказал, но не всегда, слушая его, "это хотели подчеркивать и повторять, особенно в РФ". "Видимо, кому-то это было невыгодно", - выразил мнение белорусский лидер, впрочем, отметив, что время показало - Москве и Минску "никуда не деться" от очень тесной дружбы. Лукашенко выразил уверенность, что руководство России сейчас "как раз хочет и предпочитает такие отношения".

В целом президент Белоруссии отметил, что его встречи с главой МИД РФ "всегда продуктивны". "По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что Лаврову приходится "больше вертеться" "в этом бешеном мире" на международной арене, и его точка зрения для Минска "актуальна и познавательна".