AFP: еще четырем школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд предъявил обвинения еще четырем школьникам по делу об убийстве в середине октября учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

По его данным, троих из них обвиняют в "соучастии в террористическом убийстве"; их подозревают в том, что они помогли террористу идентифицировать учителя, когда тот покидал образовательное учреждение. Обвинения в ложном доносе предъявлены дочери Брахима Шнины, распространившего видеоролик с критикой в адрес учителя, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Он также является фигурантом расследования.

Согласно информации AFP, полиция произвела задержания четырех подростков в понедельник и во вторник. По данным источника в суде, они были оставлены на свободе под судебным надзором после предъявления обвинений. Таким образом, общее число лиц, привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве учителя, возросло до 14, указывает Франс Пресс.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати, который ранее на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После этого Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций" и не запретят публиковать карикатуры.