Макей: на повестке Минска и Москвы остается снятие ограничений на передвижение на границе

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. На повестке дня Белоруссии и России остается вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел Белоруссии и России в четверг.

"Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации сообщения между странами. Надеюсь, что согласованная работа для дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст результаты в ближайшее время", - сказал Макей.

По его словам, оперативный коллегиальный диалог двух министерств иностранных дел особенно востребован в условиях пандемии коронавируса.

Национальная авиакомпания "Белавиа" ранее сообщала о приостановлении полетов во все пункты России до 24 декабря "в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ", кроме московского аэропорта Домодедово.

Аргументы властей

Владимир Макей заявил о нежелании западных партнеров выслушать позицию белорусских властей относительно происходящих в стране событий.

"Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, мы видим, и в отношении России это происходит. Они (Запад - прим. ТАСС) действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов", - отметил Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что ситуация в любой стране, в том числе в Белоруссии, должна оцениваться объективно. "Если они (оппоненты власти - прим. ТАСС) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят: на трансфер власти, на отстранение действующего руководства от власти. <...> Мы категорически против этого", - сказал Макей.

Он также подчеркнул, что считает неприемлемым обсуждение вопросов прав человека в качестве повода для вмешательства во внутренние дела страны. "Мы всегда выступали против, когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются вмешиваться откровенно во внутренние дела того или иного государства", - отметил Макей.

Глава МИД подтвердил заинтересованность белорусской стороны во взаимодействии с Советом Европы, но при условии, что эта организация будет согласовывать с республикой свои программы о сотрудничестве. "Мы работаем вместе с этой организацией в рамках ряда юридических инструментов, конвенций. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Поддержка РФ

Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране поддержку в период после состоявшихся в августе этого года президентских выборов.

"С удовлетворением отмечаем оказанную Россией политическую и информационную поддержку в поствыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на Беларусь и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране, - заявил он в четверг на совместном заседании коллегий МИД двух стран. - Мы будем и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Белоруссии извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельных западных государств и международных структур, а также пресекать любую другую поддержку антиконституционных акций (в Белоруссии - прим. ТАСС), с чьей бы стороны это ни исходило".

Для Минска "очень важна сильная поддержка российской стороны в правозащитной сфере на площадках ООН и ОБСЕ", отметил Макей. "Рассчитываем на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной инициатив Белоруссии и по укреплению интеграции ЕаЭС и СНГ" - отметил он.

Макей напомнил, что нынешняя встреча "проходит в период все более усугубляющегося кризиса доверия в мире". "Сохраняется военно-политическая напряженность в европейском регионе. Выход США из договора по открытому небу, их позиция по договору о стратегическим наступательным вооружениям и ряд других шагов не способствуют доверию и взаимопониманию", - подчеркнул он.

В этих условиях, по словам Макея, меняющиеся геополитические реалии требуют от международных организаций своевременной адаптации к новой ситуации и реагированию на новые вызовы безопасности. "Это в полной мере касается ОДКБ. Надеюсь, мы детально обсудим все вопросы на саммите ОДКБ в декабре этого года", - сказал он.

Глава МИД Белоруссии также подчеркнул, что его страна находится на четвертом месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. "Для нас же Россия является главным внешнеторговым партнером", - подчеркнул он.

Присоединение Украины к санкциям ЕС

Владимир Макей заявил, что присоединение Украины к санкциям ЕС против Минска является несамостоятельным шагом, который не останется без ответа.

"Мы не сможем расценивать данный шаг иначе, как абсолютно недружественный и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси. Присоединение Украины к санкциям Евросоюза - это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. Если говорить откровенно, то мы рассматриваем это как практически насмешку над здравым смыслом", - сказал Макей в четверг, подводя итоги совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

По его словам, Украина "пытается изобразить из себя идеал в контексте соблюдения прав человека и демократии". "Украина не является для нас эталоном в сфере прав человека и не может выступать в данной ситуации ментором или учителем по отношению к Беларуси", - сказал Макей.

Революционные методы

Владимир Макей заявил, что Минск не допустит использования революционных методов в республике, так как перемены в стране должны происходить эволюционным путем.

"Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Белоруссии", - сказал Макей в четверг, подводя итоги совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

Двойные стандарты

Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск будет активно противодействовать двойным стандартам, которые применяются к республике со стороны западных стран.

"Абсолютные двойные стандарты, которые недопустимы сегодня в межгосударственном общении. И, конечно же, и мы говорили об этом, мы будем активно противодействовать этим попыткам на международной арене в рамках различных международных организаций", - сказал Макей в четверг, подводя итоги совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

По его словам, Белоруссия на сегодняшний день оказалась в фокусе международного информационного внимания и упоминается, в основном, в негативном контексте.

Министр иностранных дел отметил, что аналогичным событиям, происходящим в Европе и в Белоруссии, дается абсолютно разная оценка. "Накануне президентских выборов в Польше одна из германских газет опубликовала критическую статью о бывшем и переизбранном президенте Польши Анджее Дуде. Моментально из Варшавы последовала жесткая отповедь в адрес Германии - это вмешательство во внутренние дела, это недопустимо и так далее. А то, что мы видим аналогичные вещи в отношении Белоруссии - это оказывается все нормально, это стремление бороться за демократию", - привел пример глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что страны Запада демонстрируют враждебное отношение к России и Белоруссии и активно пытаются влиять на внутренние процессы этих двух государств.