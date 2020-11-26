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Минск подготовил санкционный список в отношении официальных лиц Украины

Глава МИД Белоруссии отметил, что без ответа не будет оставлено "ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства"

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Белоруссия подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей журналистам в четверг после совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - сказал Макей.

Министр также отметил, что когда в Киеве говорят, что заботятся о благе страны или народа Белоруссии, это "вызывает удивление". "Они [украинские власти] заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциям против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход", - пояснил глава МИД Белоруссии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что семь стран - партнеров Евросоюза, в том числе Украина, присоединились к санкциям сообщества в отношении властей Белоруссии, введенных в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

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