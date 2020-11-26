Мэр Степанакерта сообщил, что больше половины жителей вернулись в город

СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноября. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей Степанакерта вернулись в свои дома после прекращения военных действий. Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики принимает и беженцев из тех городов, которые были заняты войсками Азербайджана. Для них местные власти арендуют жилье, сообщил в четверг журналистам мэр города Давид Саркисян.

"В Степанакерте на сегодняшний день от 28 до 30 тыс. жителей. В самый тяжелый период в городе оставалось 200-300 человек. Я думаю, все вернутся, потому что миротворцы приехали защищать", - сказал Саркисян. По данным открытых источников, до войны в городе жило около 53 тыс. человек.

Мэр добавил, что в Степанакерт съезжаются и жители поселений, занятых азербайджанской стороной. По его словам, местные власти оплачивают для них гостиницы, дома и квартиры.

Власти обеспечивают жителей и продуктовыми пайками, в которые входит самое необходимое: гречка, макароны, мука, сахар, консервы. "Людям нужны продукты, одеяла, одежда, строительные материалы. Мы все это раздаем. Эта помощь поступает из Армении, России, других стран", - отметил глава города. Он добавил, что скоро в Степанакерте откроются еще пять точек раздачи гуманитарной помощи, на которых будут работать российские миротворцы.

Вообще, само присутствие российских миротворцев, по его словам, вселяет в жителей спокойствие и уверенность в безопасности. "С миротворцами мы нормально контактируем. Лучше, чтобы они тоже могли гулять по городу. Если они будут ходить свободно, без автоматов, в увольнительные, например, наши женщины, дети и матери будут видеть, что безопасность обеспечена", - заключил мэр.