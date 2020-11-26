В ООН сообщили о созыве малой группы Конституционного комитета Сирии в Женеве 30 ноября

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Малая группа Конституционного комитета Сирии проведет очередное, четвертое заседание в Женеве с 30 ноября по 4 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ООН.

"Офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии информирует о том, что четвертая сессия малой группы Конституционного комитета будет созвана в Женеве с 30 ноября по 4 декабря", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Темой дискуссии станут "национальные основы и принципы". На следующей, пятой сессии, которая намечена на январь 2021 года, речь пойдет о "базовых принципах конституции", отметили в пресс-службе.

Третья встреча малой группы ККС прошла в конце августа. Заседание было прервано из-за выявления коронавируса у ряда делегатов, однако затем возобновилось.

ККС был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В комитет входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества), его малая группа состоит из 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.