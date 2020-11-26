Reuters: ЕП 26 ноября может принять резолюцию с призывом ввести санкции в отношении Турции

ТАСС, 26 ноября. Европейский парламент может в четверг принять резолюцию с призывом ввести санкции в отношении Турции. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и парламентариев ЕС.

По их данным, в первую очередь за введение санкций выступают Франция, Греция и Кипр, к ним, возможно, готова присоединиться и Германия из-за недавнего инцидента, в ходе которого Турция воспрепятствовала проведению Бундесвером проверки подозрительного турецкого судна в рамках операции "Ирини". Вопрос о возможном пересмотре отношений с Турцией будет обсуждаться на саммите 11-12 декабря. Именно на нем может быть принято решение о введении санкций.

По мнению высокопоставленного дипломата в ЕС, "есть общее понимание, что санкции будут". "Однако Турция - ключевой партнер во многих сферах, так что консенсуса в Совете нет. Пока слишком рано [говорить об этом]", - заявил в то же время другой дипломат.

1 октября главы государств и правительств ЕС сделали заявление о намерении перезапустить политический диалог с Турцией, однако, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, "этот шаг потребует политической воли с турецкой стороны". Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Европейский союз уже предупредил Турцию, что на саммите ЕС в декабре будут "приняты необходимые меры против турецких властей" в случае, если Турция не изменит линию своего поведения. По его словам, "есть целый список возможных санкций".

Ле Дриан заявил, что "Турция осуществляет агрессивные действия в европейском окружении, в частности в Ливии, в Восточном Средиземноморье, Нагорном Карабахе и даже на севере Ирака". Он также подчеркнул, что в последнее время изменился характер высказываний президента Реджепа Тайипа Эрдогана как в отношении Франции, так и Европы.