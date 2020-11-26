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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов
Ереван Александр Рюмин/ТАСС
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Ереван
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Армении в ходе внеочередного заседания в четверг отказался отменить военное положение в стране, объявленное 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Заседание законодательного органа транслировали местные телеканалы.

"За отмену военного положения проголосовали 36, против - 56 депутатов. Решение не принимается", - подвел итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции парламента "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые инициировали обсуждение в парламенте, считают, что военное положение в стране правительство использует для того, чтобы не допустить митинги и демонстрации с призывом отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Минобороны Армении утверждает, что после совместного заявления глав РФ, Армении и Азербайджана по прекращению огня в Нагорном Карабахе у Армении и Азербайджана образовались новые границы, для защиты которых нужно продолжение военного положения.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

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