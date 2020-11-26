Посла Франции вызвали в МИД Азербайджана из-за решения Сената по Карабаху

БАКУ, 26 ноября. /ТАСС/. Посол Франции в Баку Закари Гросс вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции по Карабаху, принятой французским сенатом, сообщает в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятием Сенатом Франции резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской республики", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что посол обещал донести позицию официального Баку до французских властей.

В минувшую среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством. В свою очередь МИД Азербайджана расценил принятие этой резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы.