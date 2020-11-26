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Кризис на Украине

МИД Украины выразил протест в связи с сотым гуманитарным конвоем МЧС России в Донбасс

Конвой доставил в ЛНР лекарства и оборудование

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" МИД РФ в связи с гуманитарным конвоем МЧС Российской Федерации, который доставил в Донбасс лекарства и оборудование.

"МИД РФ направлена нота протеста", - говорится в сообщении украинского ведомства в четверг. В МИД Украины потребовали в дальнейшем направлять грузы "оформленными в соответствии с законодательством Украины" и через контролируемые Киевом пограничные пункты пропуска.

Ранее в четверг гуманитарный конвой МЧС РФ в составе шести автомобилей, сотый по счету с начала поставок помощи в Донбасс, доставил в Луганскую народную республику (ЛНР) лекарства и медоборудование общим весом 43 тонны. Одновременно другая автоколонна МЧС РФ доставила гуманитарный груз в Донецк.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей республик Донбасса более 85 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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