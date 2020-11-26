Европарламент одобрил резолюцию с призывом к независимому расследованию смерти Бондаренко

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую к проведению независимого расследования смерти участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документ проголосовали 613 депутатов, против - 41. В нем члены ЕП призывает провести "оперативное, тщательное, беспристрастное и независимое расследование" смерти Бондаренко. Кроме того, депутаты просят ЕС заморозить переводы любых средств Минску, включая кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

11 ноября во двор дома на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать оппозиционную символику. Между ними и Бондаренко завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой, после чего его увезли. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер. Следственный комитет Белоруссии заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Бондаренко и поручил провести объективное расследование.