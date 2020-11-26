Во Франции независимая комиссия изучит статью о запрете на съемку жандармов

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Франции создадут независимую комиссию для изучения статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается съемки сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь общественной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар по итогам встречи с премьер-министром страны Жаном Кастексом.

"Мы не добились на данный момент удаления статьи 24 из законопроекта "О глобальной безопасности", но Жан Кастекс объявил о предстоящем создании независимой комиссии для вынесения решения по этой статье", - написал Делуар в Twitter. Он отметил, что премьер подтвердил готовность "изменить текст, пока из него не исчезнет двусмысленность".

Делуар также сообщил, что во время встречи с Кастексом "упомянул проблему насилия со стороны полиции в отношении журналистов, на что премьер пообещал улучшить ситуацию в этой области, в том числе на базе рекомендаций "Репортеров без границ".

На минувшей неделе депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) поддержали в первом чтении статью законопроекта "О глобальной безопасности", касающуюся фото- и видеосъемки сотрудников полиции. Этот пункт законопроекта предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера".

Рассмотрение законопроекта "О глобальной безопасности" началось в нижней палате парламента страны 18 ноября. Сразу же после начала дискуссий в Париже прошли акции протеста против статьи о съемке полицейских, которая, по мнению представителей СМИ, ущемляет права журналистов.