Санду заверила, что у нее нет задачи активизировать сотрудничество Молдавии с НАТО

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду заверила, что в ее планах нет активизации сотрудничества с НАТО. Об этом она заявила в интервью телеканалу Moldova 1 в четверг.

"Вы читали что-то в моей [предвыборной] программе про НАТО? Я считаю, что мы должны говорить о проблемах людей, а сегодня они не ждут присоединения к НАТО. Главная проблема сейчас - это борьба с коррупцией, проблема государства, захваченного мафиозными кланами", - сказала она.

Согласно результатам социологических опросов, большинство жителей Молдавии не поддерживает вступление республики в НАТО. В конституции страны закреплен статус нейтралитета. С 1994 года республика сотрудничает с альянсом в соответствии с индивидуальным планом партнерства.

Срок президентских полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера проевропейской Партии Действия и солидарности Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.