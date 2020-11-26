Санду заявила, что продолжит добиваться вывода российских войск из Приднестровья

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья.

"Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья - это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения - эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", - сказала она в четверг в интервью телеканалу Moldova 1.

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья, однако работу российских миротворцев признает законной.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Инициатива Шойгу

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе прошлого года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.