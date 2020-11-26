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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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МИД Франции заявил, что не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.

"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику".

Теги
АзербайджанАрменияФранцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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