КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за сохранение существующего переговорного формата по Приднестровью "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом она заявила в четверг в интервью телеканалу Moldova 1.

"В этом формате мы продолжим дискуссии", - сказала Санду, комментируя варианты повышения результативности переговоров. Она считает, что в Кишиневе и Тирасполе есть силы, которые не заинтересованы в урегулировании приднестровского вопроса. "Есть люди, которые делают большие деньги на контрабанде через приднестровский регион. Из-за этого пробуксовывают переговоры. Важным шагом будет остановить эту контрабанду и коррупцию", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, избранный президент дала понять, что не настроена на мягкий диалог с Тирасполем. "Я буду работать над решением проблем граждан, когда они появятся. В противном случае я встречаюсь только с теми людьми, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова", - сказала она.

Срок президентских полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.