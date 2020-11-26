Кравчук попросил Грызлова представить российскую дорожную карту по Донбассу

ТАСС, 26 ноября. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук на заседании в среду попросил полпреда РФ в группе Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.

"Нет, такого не было, - рассказал Кравчук в четверг в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о неготовности обсуждать предложения других сторон. - Я попросил господина Грызлова, чтобы он как полномочный представитель России представил свое видение или свою дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе".

Кравчук также прокомментировал информацию о том, что он не будет рассматривать предложения от представителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). "Такого не было. Я не сказал, что я не буду рассматривать. Я сказал другое. Представители Донбасса не входят в состав трехсторонней контактной группы", - пояснил он.

Ранее в МИД ДНР отметили, что Кравчук заявил о наличии единственного варианта плана действий - дорожной карты Украины, а другие документы украинская сторона рассматривать не готова, за исключением проекта, который должна представить РФ. В МИД подчеркнули, что, по словам Кравчука, "проекта республик для Украины как бы "нет".

В свою очередь Грызлов заявил, что Россия на переговорах "поддержала план отдельных районов Донецкой и Луганской областей как единственный из представленных контактной группе документов, соответствующих минским соглашениям".

25 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.