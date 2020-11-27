Reuters: в Елисейском дворце подтвердили планы провести 2 декабря конференцию по Ливану

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердил намерение властей страны организовать 2 декабря международную видеоконференцию с целью сбора гуманитарной помощи Ливану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Встреча, как ожидается, будет организована совместно с ООН на высшем уровне. "Со стороны международного сообщества нет большого желания помогать Ливану, но помощь должна идти напрямую ливанскому народу", - сказал источник агентства.

Ранее канцелярия главы ливанского государства сообщила, что президент Франции направил послание своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну, в котором подтвердил намерение провести такую видеоконференцию.

Во время визита в Бейрут 1 сентября Макрон объявил ливанцам, что созовет в Париже в конце октября крупную спонсорскую конференцию для выделения кредитов на восстановление Бейрута после взрыва в морском порту 4 августа. Планировалось, что этот форум состоится после формирования нового правительства Ливана, которое будет способно осуществить необходимые реформы. Однако назначенный 22 октября премьер-министром Ливана Саад Харири пока не смог создать кабинет из независимых технократов.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

9 августа Франция при поддержке ООН организовала международную конференцию помощи Бейруту и ливанскому народу в связи со взрывом в порту. По итогам экстренного форума было собрано более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц.

Президент Ливана, выступая в сентябре на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, привел данные Всемирного банка, согласно которым на восстановление Бейрута и разрушенной инфраструктуры потребуется в общей сложности $10 млрд.