Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием в здании Академии аграрных наук в Киеве

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук в центральном районе Киева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В ходе обысков в офисе академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве "правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию".

Обыск проводился главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в рамках расследования уголовного дела по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды. Следственные действия по данному делу продолжаются.