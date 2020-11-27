AP: суд в Канаде смягчил приговор исполнителю теракта в мечети в 2017 году

ТАСС, 27 ноября. Апелляционный суд Квебека в четверг принял решение сократить срок с 40 до 25 лет для возможного условно-досрочного освобождения (УДО) Александру Биссоннетту, приговоренному к пожизненному заключению за нападение на прихожан в мечети в городе Квебек-Сити в 2017 году. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, 30-летний Биссоннетт в феврале 2019 года был приговорен к пожизненному лишению свободы с правом на прошение условно-досрочного освобождения по прошествии 40 лет. Теперь принятое судом решение позволит мужчине обратиться с ходатайством об УДО спустя 25 лет заключения. При этом, отмечает агентство, новое распоряжение не гарантирует обязательное удовлетворение требования преступника.

Как поясняет АР, судейская коллегия выступила с заявлением о том, что приговор должен быть вынесен в соответствии с законом, действовавшим в Канаде до 2011 года и подразумевавшим возможность требования УДО спустя 25 лет.

29 января 2017 года Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападавший сам сдался полиции, на следующий день после нападения ему были предъявлены обвинения. 8 февраля 2019 года Биссоннетт был приговорен к пожизненному лишению свободы.