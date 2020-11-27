СМИ: кипрская полиция задержала мужчину, которого в России подозревают в мошенничестве

НИКОСИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр задержала в четверг 33-летнего мужчину, который разыскивается российскими властями по подозрению в мошенничестве и хищениях. Об этом в ночь с четверга на пятницу информировала газета Cyprus Mail.

В сообщении сказано, что полиция, действуя на основании информации Интерпола через РФ, обнаружила разыскиваемого в Лимасоле. Cyprus Mail не называет задержанного обвиняемым, а только подозреваемым. Его имя не раскрывается.

По сведениям издания, мужчина был задержан и доставлен в суд. Судья назначил следующее слушание по делу о его экстрадиции на 30 декабря, выпустив подозреваемого под залог на сумму €50 тыс. У него изъят паспорт, а его имя внесено в стоп-лист. Мужчина также должен три раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Как пишет газета, он подозревается во вступлении в сговор с другими лицами с целью обмана различных людей на общую сумму около 68 млн рублей. Сообщается, что эти преступления были совершены в России в период с 2015 по 2018 год.

Издание также отметило, что власти РФ выдали ордер на его арест 31 января нынешнего года.