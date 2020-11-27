Пашинян заявил, что дважды обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Карабахе

ТАСС, 27 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу сообщил, что провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе бесед стороны затронули ряд вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе.

"Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, пропавшими без вести, поисковыми операциями, телами погибших, обменом пленными, размещением и разграничением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе", - написал он на своей официальной странице в Facebook.

Премьер также отметил, что подобные переговоры осуществляются на регулярной основе. "Такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - добавил Пашинян.

9 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.