Фармкомпании Южной Кореи подверглись кибератаке со стороны КНДР

ТАСС, 27 ноября. Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея заявила, что Пхеньян предпринял хакерскую атаку на южнокорейские фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн по итогам брифинга с представителями НРС.

"НРС информировала, что КНДР пыталась взломать отечественные фармацевтические компании, но не раскрыла, сколько именно и какие конкретно компании Северная Корея пыталась подвергнуть хакерской атаке", - цитирует депутата информационное агентство News One.

СМИ КНДР регулярно публикуют материалы, в которых акцентируют внимание на том, что страна не прибегнет к внешней помощи других государств и сама справится с трудностями, такими как пандемия. В то же время власти КНДР утверждают, что в стране с начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.