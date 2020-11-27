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Выборы президента Молдавии - 2020

Додон заявил, что не будет препятствовать передаче власти новому президенту Молдавии

Срок его полномочий истекает 23 декабря

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет препятствовать Майе Санду вступить в должность главы республики.

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"Я не буду создавать никаких препятствий новоизбранному президенту. Если нужно, я готов оказать поддержку. <...> Никаких препятствий не будет - приступайте к исполнению полномочий", - обратился он к Санду в пятницу в еженедельной программе "Президент Игорь Додон отвечает" в социальных сетях.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера Партии действия и солидарности Санду, которая признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяВыборы президента Молдавии - 2020
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