В Токио назвали неприемлемыми слова главы МИД Китая о кораблях у островов Сенкаку

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Японии считают неприемлемыми слова министра иностранных дел Китая Ван И, который после встречи 25 ноября с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой заявил, что Япония маскирует свои корабли под рыболовецкие суда в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом в пятницу в ходе своего выступления в парламенте сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Эта [точка зрения] основана на односторонней позиции Китая и является совершенно неприемлемой", - передает слова главы ведомства газета Nikkei. Мотэги также подчеркнул, что острова Сенкаку "исторически и в соответствии с международным правом являются территорией Японии".

24 ноября Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Мотэги сообщил, что Китай продолжит защищать свой суверенитет над этими островами. При этом глава японского внешнеполитического ведомства в тот день не стал оспаривать позицию китайского коллеги, что, в частности, вызвало критику со стороны депутатов парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии.