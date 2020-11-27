Додон уверен, что досрочные выборы парламента Молдавии надо провести в 2021 году

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон считает, что досрочные парламентские выборы необходимо провести в будущем году.

"В этом парламенте нет большинства, он не соответствует выбору граждан, сделанному в 2019 году. Законодательный орган должен быть и будет распущен. Думаю, что в 2021 году, независимо от того, кто и что попытается сделать, пройдут досрочные парламентские выборы", - сказал он в еженедельной программе "Президент отвечает" в социальных сетях, комментируя позицию избранного главы государства Майи Санду, которая считает необходимым уход кабмина, что спровоцирует роспуск парламента.

В настоящее время в парламенте нет правящей коалиции для поддержки кабинета министров Иона Кику. У поддерживающей Додона Партии социалистов 37 мест в парламенте, у партии Действия и солидарности Санду - 15. У Демократической партии - 13, остальные контролируют отколовшиеся от нее депутатские группы, Партия "Платформа Достоинства и Правды" и партия Шора. Правые оппозиционные партии обсуждают возможность отставки правительства, но у них нет для этого необходимого большинства голосов, так как многие депутаты не желают роспуска парламента.

О роли правительства Кику

Додон считает, что в условиях пандемии и экономического кризиса отставка правительства под руководством Иона Кику ввергнет страну в хаос.

"Нынешнее правительство, находясь в очень сложной ситуации, в борьбе с кризисом, пандемией, засухой, сумело обеспечить своевременную выплату зарплат и пенсий. Но не пытайтесь заставить правительство подать в отставку. Уйти по собственной воле сейчас - это значит ввергнуть страну в хаос", - прокомментировал он желание избранного главы государства Майи Санду отправить кабинет министров в отставку. При этом он подчеркнул, что ни глава государства, ни поддерживающая его Партия социалистов "не держатся за власть любой ценой".

"Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации, должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему", - заметил глава Молдавии.

Накануне Санду выступила за отставку правительства Кику, которое, по ее мнению, не может справиться с распространением пандемии коронавируса в стране и сопутствующим экономическим кризисом.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность Санду, которая признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.