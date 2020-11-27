СМИ: Макрон потребовал наказать полицейских, причастных к избиению темнокожего мужчины

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от главы МВД Жеральда Дарманена разобраться в ситуации с избиением темнокожего мужчины и наказать ответственных. Об этом в четверг сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.

По ее сведениям, Макрон был шокирован видео, на котором полицейские жестко задерживают темнокожего музыкального продюсера в его студии. Согласно источникам радиостанции, после просмотра видеоматериалов президент немедленно позвонил Дарманену, а затем лично с ним встретился. "[Президент] выразил твердое желание урегулировать эту ситуацию и наказать причастных сотрудников полиции", - отмечает Europe 1.

Предполагается, что Дарманен расскажет о предпринимаемых мерах в пятницу вечером в эфире телеканала France 2.

Ранее на своей странице в Twitter глава МВД сообщил, что генеральная инспекция национальной полиции Франции уже начала расследование по факту избиения темнокожего жителя Парижа. Он также сообщил, что попросил отстранить полицейских, связанных с этим случаем, от службы.

По словам самого пострадавшего, инцидент произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемий коронавируса, он гулял в районе, где находится его студия, без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей студии, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в студию, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять.

После этого инцидента, который попал на видео и разошелся в интернете, продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в "применении чрезмерного насилия" и "оскорблениях расового характера".

О режиме самоизоляции

Во Франции с 30 октября был повторно введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов, продающих товары не первой необходимости. Выход на улицу разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита к врачу, получения социальной помощи. Также в стране действует обязательное ношение масок. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.