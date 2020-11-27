Жапаров выступил за сохранение за русским языком статуса официального в Киргизии

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Киргизии и бывший исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров выступил за сохранение официального статуса у русского языка в республике.

"Предложение (о лишении русского языка официального статуса - прим. ТАСС) совершенно неверное. Русский язык - один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык, который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. <...> Русский язык обязательно должен оставаться официальным языком [в Киргизии]", - написал Жапаров в пятницу на своей странице в Facebook.

С инициативой лишить русский язык статуса официального в республике выступил в четверг член конституционного совещания Садирдин Торалиев. Однако остальные 79 представителей этого коллегиального органа не поддержали его инициативу.

Государственным языком в Киргизии является киргизский, а русский имеет статус официального. Эта норма закреплена в конституции республики.

Жапаров сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра Киргизии 14 ноября в связи с намерением баллотироваться на предстоящих досрочных выборах главы государства, которые пройдут 10 января. Одновременно планируется провести референдум о внесении изменений в конституцию. На данный момент на должность президента претендуют 47 человек.