Додон сообщил, что возглавит Партию социалистов Молдавии на съезде 30 декабря

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после ухода с поста главы государства возглавит поддерживающую его Партию социалистов (ПСРМ), партийный съезд проголосует за это решение 30 декабря.

"В ближайшие недели я одобрю все законы, которые примет парламент, приму участие в некоторых заседаниях на международных платформах. Затем передам власть избранному президенту. Конгресс социалистов состоится 30 декабря, так как до истечения моего мандата президента я не могу стать членом соцпартии. По этой причине выбрана такая дата", - заявил Додон в пятницу в своей еженедельной программе "Президент отвечает" в социальных сетях.

Согласно конституции Молдавии, президент не может быть членом ни одной из политических партий. Поэтому, став президентом в 2016 году, Додон приостановил членство в ПСРМ. После президентских выборов 15 ноября, когда он уступил своей сопернице - лидеру Партии действия и солидарности Майе Санду, - руководство ПСРМ предложило ему возглавить партию. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря.