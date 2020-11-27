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Додон сообщил, что возглавит Партию социалистов Молдавии на съезде 30 декабря

Согласно конституции Молдавии, президент не может быть членом ни одной из политических партий, поэтому Игорь Додон возглавит партию после сложения полномочий главы государства

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после ухода с поста главы государства возглавит поддерживающую его Партию социалистов (ПСРМ), партийный съезд проголосует за это решение 30 декабря.

"В ближайшие недели я одобрю все законы, которые примет парламент, приму участие в некоторых заседаниях на международных платформах. Затем передам власть избранному президенту. Конгресс социалистов состоится 30 декабря, так как до истечения моего мандата президента я не могу стать членом соцпартии. По этой причине выбрана такая дата", - заявил Додон в пятницу в своей еженедельной программе "Президент отвечает" в социальных сетях.

Согласно конституции Молдавии, президент не может быть членом ни одной из политических партий. Поэтому, став президентом в 2016 году, Додон приостановил членство в ПСРМ. После президентских выборов 15 ноября, когда он уступил своей сопернице - лидеру Партии действия и солидарности Майе Санду, - руководство ПСРМ предложило ему возглавить партию. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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