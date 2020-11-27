В Степанакерте досрочно открылась первая школа

СТЕПАНАКЕРТ, 27 ноября. /ТАСС/. Торжественная линейка прошла в пятницу в одной из школ Степанакерта, несмотря на то что из-за конфликта в Карабахе и его последствий открытие первых учебных заведений ожидалось не ранее 1 декабря. Некоторые дети пришли на линейку с портретами президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня начинает учебный процесс первая школа в Степанакерте. Дальше будут открыты и другие", - сказал журналистам представитель мэрии города.

На торжественной линейке присутствовали около 300 детей. Помимо портретов, многие пришли с шариками, флажками России и Нагорного Карабаха. На линейке была и делегация российских миротворцев, которые содействовали открытию.

"Это первая школа. Наши планы большие, мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты. Мы мечтаем и хотим, чтобы на эту многострадальную землю не пришли такие события как война. Поэтому удачи вам в учебе, успехов, пока миротворцы и Россия с вами, у вас всегда будут успехи", - сказал представитель командования миротворцев на линейке.

Ожидалось, что открытие первых двух школ и двух детских садов пройдет в Степанакерте 1 декабря.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регионе размещены российские миротворцы.