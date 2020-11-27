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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян назвал приоритетом долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Карабахе

Премьер-министр Армении указал на "силы, которые своими действиями хотят посеять хаос"

ЕРЕВАН, 27 ноября. /ТАСС/. Долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом правительства Армении. Об этом в пятницу во время обращения к нации заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Сегодня важная цель - сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше. Сегодня важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), обеспечение безопасности Арцаха. А для этого необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября", - отметил он.

Пашинян указал, что в стране есть силы, которые своими действиями хотят посеять хаос. "Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить свое возвращение к власти. Однако мы этого не допустим. Мы не держимся за власть, но народ не хочет их возвращения", - заявил премьер.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в подписании трехстороннего заявления, согласно которому под контроль Азербайджана должны перейти семь районов вокруг Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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