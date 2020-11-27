В Дании оштрафовали газету за публикацию карикатуры на памятник Русалочке

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Копенгагена обязал газету Berlingske уплатить 285 тыс. крон ($43 тыс.) в виде штрафа за публикацию карикатуры, оскорбляющей памятник Русалочке, героине одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, который также является одним из главных символов датской столицы. Рисунок был опубликован в апреле прошлого года в контексте происходивших тогда политических дебатов.

Дело против издания было инициировано родственниками автора памятника, скульптора Эдварда Эриксена, которые сочли карикатуру, где русалочка представлена в виде зомби с красными глазами и подписью "Зло в Дании", нарушением унаследованного ими авторского права. Суд согласился с утверждением, что рисунок имеет большое сходство со статуей Эриксена и потому не может считаться оригинальным произведением. Кроме того, он демонизирует сам образ Русалочки. "Очевидно, что таким образом Русалочка ассоциируется с политическими идеями, правым экстремизмом и злом", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Кроме самого штрафа, газета должна будет возместить наследникам скульптора все судебные издержки.

Главный редактор Berlingske Том Енсен не согласен с утверждением, будто карикатурная Русалочка имеет сходство с памятником, и удивлен размером штрафа. "Для СМИ - проблема, что нельзя использовать такой национальный символ, как Русалочка, не вступая в конфликт с авторским правом", - приводит его слова шведский телеканал SVT.

Помимо карикатуры, газета оштрафована еще и за фотографию Русалочки с защитной маской на лице, опубликованную в апреле этого года, в разгар пандемии.