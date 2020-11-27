В Эфиопии ликвидировали боевиков, нападавших у столицы Тыграя на мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Объединенное подразделение армии и полиции провело операцию против группы из 23 боевиков, действовавших в районе Беншангуль-Гумуз, прилегающем к столице штата Тыграй городу Мэкэле. Об этом сообщил в пятницу эфиопский телеканал Fana .

"Ликвидированные в ходе операции лица были завербованы руководством Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) для проведения террористических актов против жителей Беншангуль-Гумуз", - говорится в заявлении командования Силами обороны Эфиопии в зоне Мэкэле. Подчеркнуто, что федеральная армия и полиция ужесточили правоохранительные меры в целях защиты мирного населения от возможных атак провокаторов.

Между тем агентство Associated Press передало в пятницу, что жители Мэкэле, население которого достигает 500 тыс. человек, покидают город. Вокруг столицы штата НФОТ создана круговая линия обороны и пока ни один из ее секторов не взят федеральными силами, отмечает оно.

В свою очередь, южноафриканская телерадиокомпания SABC сообщила в пятницу, что федеральные подразделения Эфиопии захватили к вечеру 26 ноября ряд стратегически важных позиций на подступах к Мэкэле. Регулярные части во взаимодействии с ополченцами из соседнего штата Амхара после ожесточенных боев приблизились на расстояние в 20 км от центра Мэкэле, отмечает она.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил 26 ноября, что срок действия 72-часового периода, данного Аддис-Абебой лидерам и военным структурам НФОТ для капитуляции, истек, и правительственные силы начинают операцию по взятию Мэкэле. Федеральные части на момент окончания ультиматума находились в 50 км от центра города, двигаясь к нему с южного и северного направления. Командование эфиопскими силами сообщило, что в операции по взятию последнего бастиона НФОТ будут использованы танки и дальнобойная артиллерия.

Глава правительства Эфиопии распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы вступили на территорию штата в его западной части и через две недели боев, продвигаясь на восток, восстановили контроль над большей частью Тыграя. Сейчас они находятся на подступах к Мэкэле.